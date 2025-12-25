Адвокат Лурье назвала предложенное Долиной мировое соглашение «кабальным»

«Нам направили проект соглашения с абсолютно неприемлемыми пунктами. Долина планировала занимать жилплощадь до 1 марта, предлагая в качестве “уступки” не взимать с Полины плату за коммунальные услуги. Я убеждена, что требовать деньги за ЖКУ с человека, который фактически не имел доступа к квартире и не проживал в ней, аморально. На такое предложение мы даже не сочли нужным отвечать», — заявила Светлана Свириденко.