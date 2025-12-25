Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат Лурье назвала предложенное Долиной мировое соглашение «кабальным»

Адвокат Лурье объяснила, почему её клиентка отклонила предложение о мирном урегулировании спора с Долиной.

Источник: Аргументы и факты

В ходе судебного заседания в Мосгорсуде 25 декабря между адвокатами певицы Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры в Хамовниках Полины Лурье произошла эмоциональная перепалка.

Защитник Лурье Светлана Свириденко публично объяснила, почему она и ее клиентка отклонили предложение о мирном урегулировании спора.

По словам адвоката Свириденко, предложенные Долиной условия были заведомо невыгодными и даже оскорбительными для ее доверительницы. Речь шла о документе, который сторона Лурье охарактеризовала как «кабальный договор».

«Нам направили проект соглашения с абсолютно неприемлемыми пунктами. Долина планировала занимать жилплощадь до 1 марта, предлагая в качестве “уступки” не взимать с Полины плату за коммунальные услуги. Я убеждена, что требовать деньги за ЖКУ с человека, который фактически не имел доступа к квартире и не проживал в ней, аморально. На такое предложение мы даже не сочли нужным отвечать», — заявила Светлана Свириденко.

Несмотря на напряжение, сторона Лурье не намерена прибегать к помощи судебных приставов для немедленного выселения артистки, рассчитывая на добровольное освобождение квартиры в ближайшее время. Согласно решению суда, певица должна покинуть ее, забрав лишь личные вещи, фортепиано и концертный стул.