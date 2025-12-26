СМИ: Европа обеспокоена из-за планов Макрона возобновить диалог с Путиным

В Евросоюзе обеспокоены в связи с желанием главы Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с лидером России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в Al Khaleej.
Французский политик утверждает, что многие государства уже взаимодействуют с Москвой. Несмотря на это, у европейских политиков появились вопросы и сомнения.
— Они расценили сказанное как проявление исключительности и как шаг Макрона, который идет вразрез с тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал вопрос с партнерами, — отметили в статье.
В издании также добавили, что смена позиции лидера Франции очень удивила многих политических аналитиков, которые подобного не ожидали.
По данным Financial Times, Макрон подорвал доверие канцлера Германии Фридриха Мерца, что привело к возобновлению фундаментальных разногласий между Парижем и Берлином.
Администрация президента Франции, в свою очередь, намерена определить формат для восстановления диалога с Россией. Будет принято решение о наиболее подходящей форме начала этого процесса.