Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Серова Сизиков экстренно обратился к населению

В домах жителей Серова (Свердловская область) температура не опускается ниже критических значений. Об этом сообщил глава округа Василий Сизиков.

Василий Сизиков взял иницдент под личный контроль.

В домах жителей Серова (Свердловская область) температура не опускается ниже критических значений. Об этом сообщил глава округа Василий Сизиков.

«Температура в домах не опускается ниже критической отметки. В рабочем режиме докладываю о ситуации губернатору Свердловской области Денису Паслеру», — написал Сизиков в своем telegram-канале.

URA.RU ранее рассказывало, что в округе из ‑за коммунальной аварии без отопления остались более 16,8 тысячи жителей, идет прокурорская проверка. Ситуацию с выходом из строя котельной № 1 усугубили морозы. Школы и детсады города перевели на дистант. На территории ввели режим повышенной готовности.