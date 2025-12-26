Мэр Серова Сизиков экстренно обратился к населению

URA.RU ранее рассказывало, что в округе из ‑за коммунальной аварии без отопления остались более 16,8 тысячи жителей, идет прокурорская проверка. Ситуацию с выходом из строя котельной № 1 усугубили морозы. Школы и детсады города перевели на дистант. На территории ввели режим повышенной готовности.