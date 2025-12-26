Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Евстратов день 26 декабря на Ведьмины посиделки

Узнали запреты и приметы на 26 декабря, когда празднуют Евстратов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 26 декабря вспоминает святого Евстрата. В народе принято праздновать Евстратов день. Есть еще одно название — Ведьмины посиделки. Все дело в том, что в названную дату собирались темные силы и решали, как именно избавиться от Солнца.

Что нельзя делать 26 декабря.

Запрещено оставлять открытыми двери и окна. Предки верили, что через них в дома могли попасть темные силы. Не стоит впускать в дом незнакомых людей. А еще нельзя разговаривать с незнакомцами на улице.

Что можно делать 26 декабря.

По традиции, в указанный день было принято ходить в баню. Считалось, что подобным образом можно укрепить свое здоровье на целый год. А еще 26 декабря собирались за столом с родственниками и угощались медом.

Согласно приметам, по погоде в данный день узнавали, какой именно она будет на протяжении 12 дней. Вместе с тем 26 декабря узнавали, какой будет погода в январе 2026 года.

