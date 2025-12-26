Глава Якутска Григорьев вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь

Глава Якутска Евгений Григорьев публично вылил в раковину подаренные ему элитные алкогольные напитки, включая виски, коньяк и вино, призвав отказаться от такой традиции.
В своём видеообращении он заявил, что любит и уважает окружающих людей, однако принципиально не приемлет алкоголь. Мэр напомнил, что выступает против спаивания населения и борется с нелегальными точками продажи спиртного.
Григорьев призвал жителей республики отказаться от вредной привычки, отметив, что употребление алкоголя не делает человека счастливее. В качестве альтернативы он предложил дарить абонементы в спортзал или театр, книги и другие предметы, способствующие культурному обогащению.
На предстоящие новогодние каникулы градоначальник посоветовал заняться здоровьем и проводить время с близкими. При этом он подчеркнул, что ценит внимание дарителей, но в будущем попросил воздержаться от подобных презентов, так как его совесть не позволяет ему их передаривать.
Ранее сообщалось, что в 19 регионах России введен запрет на использование фейерверков в новогодние праздники.
