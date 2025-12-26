В московских аэропортах из-за метели задерживаются рейсы

В настоящий момент аэропорт Шереметьево функционирует в штатном режиме, а в Жуковском наземные службы работают в усиленном режиме. Также в Домодедово появляются незначительные изменения в расписании из-за погодных условий. Во Внуково задействовано больше сотрудников и техники для обеспечения бесперебойной работы всех служб, и многие рейсы уже перенесены.