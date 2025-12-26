В московских аэропортах из-за метели задерживаются рейсы

В московских аэропортах из-за мощной метели задерживаются самолёты. Об этом стало известно из онлайн-табло.
Рейсы пока не отменяются, но пассажирам приходится ждать, когда спецтехника расчистит взлётно-посадочные полосы.
В настоящий момент аэропорт Шереметьево функционирует в штатном режиме, а в Жуковском наземные службы работают в усиленном режиме. Также в Домодедово появляются незначительные изменения в расписании из-за погодных условий. Во Внуково задействовано больше сотрудников и техники для обеспечения бесперебойной работы всех служб, и многие рейсы уже перенесены.
Напомним, в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Он действует для столицы и Подмосковья.
По данным метеорологов, ночью ожидается снегопад и метель при температуре от −3 до −1 градуса в Москве и от −5 до 0 градусов в регионе.