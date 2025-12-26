Ричмонд
Народный календарь. Как избежать проблем с финансами на Агея Инесея, 29 декабря

В народном календаре 29 декабря — Агей Инесей. В этот день православные чтут память святого Аггея — одного из последних пророков Ветхого Завета. Согласно преданию, он жил за 500 лет до рождения Иисуса Христа.

На Руси в день Агея было принято наблюдать за инеем — считается, что его обилие предвещает теплые Святки. А если утром 29 декабря сильный мороз, то он мог сохраниться до Крещения.

В народе верили, что в этот день кошелек не должен пустовать, иначе в будущем могут возникнуть проблемы с финансами. Чтобы этого избежать, 29 декабря необходимо положить в бумажник хотя бы несколько купюр или монет.

Приметы погоды:

Какая погода в этот день — такой она будет и в апреле.

Ветреная погода и лежащий вплотную к забору снег — лето будет неурожайным.

Именины отмечают: Семен, Софья, Петр, Илья, Павел, Николай, Макар, Аркадий, Владимир, Александр.