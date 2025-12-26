Африканский Ной отменил потоп: вот почему Апокалипсиса не будет

Житель Ганы Эбо Хесус, который провозгласил себя пророком и новым Ноем, заявил, что конец света отменяется. Ранее Хесус назначил начало нового потопа на 25 декабря и занялся строительством деревянных кораблей-ковчегов.
25 декабря африканский Ной разместил в социальной сети Tiktok видео, в котором объяснил, что его последователи вымолили у бога отсрочку конца света на неопределённый срок.
«После молитв Бог дал нам время, чтобы построить больше ковчегов в дополнение к существующим, которые вместят всех нас. Поэтому никому не нужно никуда спешить», — сказал Хесус.
Напомним, Эбо Хесус заявлял о видении великих ливней и разрушений и утверждал, что всемирный потоп будет продолжаться три года.
При этом самопровозглашённый пророк оставил путь для отступления, заявив, что если 25 декабря не начнётся стихийное бедствие, он просто устроит вечеринку вместе со всеми своими последователями на десяти деревянных кораблях.
Многие комментаторы в сети недоумевают, для чего кустарным способом строить деревянные ковчеги, а некоторые даже считают, что Эбо Хесуса не существует, он является продуктом нейросети.
Тем временем кровавые дожди, прошли 16 декабря на территории Ближнего Востока, согласно библейским пророчествам, они являются знаком скорого конца света.