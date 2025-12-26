Слова французского лидера Эммануэля Макрона о переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вызвало опасения у политических элит в европейских странах, сообщает Al Khaleej.
В материале сказано, что в ЕС есть «много вопросов и сомнений».
«Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнёров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идёт вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнёрами», — говорится в публикации.
По данным источников, «наблюдатели и аналитики были поражены неожиданной сменой позиции Макрона».
Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Французский политик Флориан Филиппо похвалил Макрона за желание возобновить диалог с РФ. Он отметил, что Макрон начал делать конструктивные заявления после неудачной попытки экспроприации замороженных активов РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона сообщит о сигналах со стороны Франции по возможному возобновлению диалога, когда они появятся.