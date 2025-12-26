«Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнёров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идёт вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнёрами», — говорится в публикации.