Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Khaleej: желание Макрона возобновить диалог с Путиным тревожит ЕС

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным вызвало опасения у европейских политических элит.

Источник: Аргументы и факты

Слова французского лидера Эммануэля Макрона о переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вызвало опасения у политических элит в европейских странах, сообщает Al Khaleej.

В материале сказано, что в ЕС есть «много вопросов и сомнений».

«Макрон объясняет свою инициативу, которую он выдвинул после недавнего европейского саммита в Брюсселе, тем, что многие уже ведут переговоры с Путиным. Однако, несмотря на заверения Франции, у европейских партнёров осталось много сомнений и вопросов. Они расценили сказанное как проявление французской исключительности и как шаг Макрона, который идёт вразрез с общепринятыми тенденциями, особенно учитывая, что он не обсуждал этот вопрос с европейскими партнёрами», — говорится в публикации.

По данным источников, «наблюдатели и аналитики были поражены неожиданной сменой позиции Макрона».

Ранее Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Французский политик Флориан Филиппо похвалил Макрона за желание возобновить диалог с РФ. Он отметил, что Макрон начал делать конструктивные заявления после неудачной попытки экспроприации замороженных активов РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона сообщит о сигналах со стороны Франции по возможному возобновлению диалога, когда они появятся.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше