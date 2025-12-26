Житель Калуги получил 13 лет колонии за передачу данных о ПВО

38-летний житель Калуги приговорён к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области, он передал украинской разведке информацию о расположении объектов противовоздушной обороны в регионе. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему 1,5 года ограничения свободы после отбытия основного срока.