Житель Калуги получил 13 лет колонии за передачу данных о ПВО

38-летний житель Калуги приговорён к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области, он передал украинской разведке информацию о расположении объектов противовоздушной обороны в регионе. В качестве дополнительного наказания суд назначил ему 1,5 года ограничения свободы после отбытия основного срока.
Следствие и суд установили, что в 2023 году мужчина, будучи несогласным с политикой российских властей и решением о проведении специальной военной операции, самостоятельно вышел на контакт через мессенджер с лицом, действовавшим в интересах украинской разведки.
Выполняя полученные задания, он дважды собирал и передавал данные о дислокации воинских частей ПВО Министерства обороны РФ на территории Калужской области. В переданные материалы входили видеозаписи, координаты расположения частей и сведения о наличии защитных укреплений. Суд признал его виновным по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).
