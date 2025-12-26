Оперштаб: тараканов на видео с детским подарком мог сгенерировать ИИ

В мэрии Анапы в свою очередь сообщили, что все детские подарки проходят проверку на соответствие заявленному содержимому, а жалоб на их качество не поступало. Несмотря на это, сотрудники детского сада принесли извинения ребенку и его матери и вручили новый подарок, подчеркнув важность сохранения положительных эмоций у детей даже до завершения официальной проверки.