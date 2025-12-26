Оперштаб: тараканов на видео с детским подарком мог сгенерировать ИИ

Инцидент с тараканами, якобы выпавшими из детского новогоднего подарка в одном из детских садов Анапы, с высокой вероятностью является фейком. В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что скандальное видео, распространившееся в соцсетях, могло быть создано с использованием нейросетей.
Специалисты проанализировали ролик с помощью российских и зарубежных сервисов и выявили признаки цифрового вмешательства. Эксперты указали на композитный характер видео, при котором реальные кадры были совмещены с наложенными цифровыми объектами.
На искусственное происхождение насекомых также указывают нарушения законов физики, отсутствие теней, неестественное поведение объектов и характерная «дерганность» движений, типичная для генеративных моделей. Дополнительное внимание привлек тот факт, что автор ролика ведет Telegram-канал, посвященный обучению работе с нейросетями, а после резонанса видео было удалено со всех ее страниц.
В мэрии Анапы в свою очередь сообщили, что все детские подарки проходят проверку на соответствие заявленному содержимому, а жалоб на их качество не поступало. Несмотря на это, сотрудники детского сада принесли извинения ребенку и его матери и вручили новый подарок, подчеркнув важность сохранения положительных эмоций у детей даже до завершения официальной проверки.
