Умер Кевин Коста, госпел-певец из Бразилии, его ударило током

Певец Кевин Коста умер после удара током в магазине.

Источник: Комсомольская правда

В Бразилии в результате несчастного случая погиб популярный певец Кевин Коста. Об этом информирует издание Metropoles.

Сообщается, что Коста получил удар током, когда устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. При этом певец находился на высоте шести метров, спасателям было трудно добраться до пострадавшего. Медики не смогли спасти Коста.

25-летний Кевин Коста исполнял музыку в стиле госпел. Кроме концертной деятельности, он работал электриком.

Ранее сообщалось, что умер Крис Ри, один из самых знаменитых британских певцов 80-х. О причинах смерти артиста читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что ушёл из жизни итальянский артист Сандро Джакоббе — музыкант, певец, композитор и актёр, создавший множество хитов. Ему было 75 лет, и он боролся с раком.

Напомним, умер Мик Абрахамс, знаменитый британский гитарист и сооснователь рок-группы Jethro Tull.