Умер Кевин Коста, госпел-певец из Бразилии, его ударило током

В Бразилии в результате несчастного случая погиб популярный певец Кевин Коста. Об этом информирует издание Metropoles.
Сообщается, что Коста получил удар током, когда устанавливал розетку в магазине автозапчастей в городе Гояния. При этом певец находился на высоте шести метров, спасателям было трудно добраться до пострадавшего. Медики не смогли спасти Коста.
25-летний Кевин Коста исполнял музыку в стиле госпел. Кроме концертной деятельности, он работал электриком.
