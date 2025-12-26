Российские военнослужащие заняли штаб Вооружённых сил Украины в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Российские бойцы заняли штаб ВСУ в Гуляйполе!», — говорится в сообщении.
Военкоры отметили, что украинские солдаты убегали так быстро, что оставили в штабе всё секретное имущество, карты, системы связи, носители информации, компьютеры, а также «незаблокированные телефоны».
«ВС РФ впервые за последние годы захватили командный пункт батальона в Гуляйполе. Там осталось всё имущество, которое не было уничтожено. В том числе средства связи и хранимая информация», — цитируют военкоры сообщение украинского ресурса.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что город Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».
Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения вынудили украинских боевиков отступить с позиций в районе населённого пункта Гуляйполе.
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.