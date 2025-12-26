Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти сутки без тепла: мэр Серова доложил о запуске котельной

В Серове (Свердловская область) аварийным бригадам удалось обнаружить неисправность и запустить неработающее оборудование котельной. Об этом доложил окружной глава Василий Сизиков.

Разгермитизации системы не было допущено.

В Серове (Свердловская область) аварийным бригадам удалось обнаружить неисправность и запустить неработающее оборудование котельной. Об этом доложил окружной глава Василий Сизиков.

«Неисправность определили. Котел запустили. Сейчас котельная работает в штатном режиме», — написал мэр в своем telegram-канале.

URA.RU уже рассказывало, что на фоне аномальных холодов почти на сутки пропало отопление в домах более 16,8 тысячи местных жителей. В округе ввели режим повышенной готовности. Детские сады и школы отправили на дистант. Ранее из-за коммунальной аварии экстренно эвакуировали пациентов отделения городской больницы. Ситуация находилась на контроле Сизикова.