Почти сутки без тепла: мэр Серова доложил о запуске котельной

URA.RU уже рассказывало, что на фоне аномальных холодов почти на сутки пропало отопление в домах более 16,8 тысячи местных жителей. В округе ввели режим повышенной готовности. Детские сады и школы отправили на дистант. Ранее из-за коммунальной аварии экстренно эвакуировали пациентов отделения городской больницы. Ситуация находилась на контроле Сизикова.