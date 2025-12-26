Почти сутки без тепла: мэр Серова доложил о запуске котельной

Разгермитизации системы не было допущено.
В Серове (Свердловская область) аварийным бригадам удалось обнаружить неисправность и запустить неработающее оборудование котельной. Об этом доложил окружной глава Василий Сизиков.
«Неисправность определили. Котел запустили. Сейчас котельная работает в штатном режиме», — написал мэр в своем telegram-канале.
URA.RU уже рассказывало, что на фоне аномальных холодов почти на сутки пропало отопление в домах более 16,8 тысячи местных жителей. В округе ввели режим повышенной готовности. Детские сады и школы отправили на дистант. Ранее из-за коммунальной аварии экстренно эвакуировали пациентов отделения городской больницы. Ситуация находилась на контроле Сизикова.