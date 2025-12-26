Суд вынес приговор Сергею Удальцову*

В ходе судебного процесса Удальцов* (внесен в список террористов и экстремистов) вину не признал, назвав уголовное дело «расправой». Он пояснил, что не оправдывал терроризм, а выступал в защиту подсудимых из кружка, считая предъявленные им обвинения абсурдными. По словам политика, своими публикациями он стремился привлечь внимание к их ситуации. Удальцов* (внесен в список террористов и экстремистов) также заявил, что в случае назначения реального срока объявит «смертельную голодовку».