Суд вынес приговор Сергею Удальцову*

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор координатору «Левого Фронта» Сергею Удальцову* (внесен в список террористов и экстремистов), назначив ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Основанием для уголовного преследования послужили его публикации в 2023 году в Telegram-канале и на сайте организации, в которых он выражал поддержку участникам уфимского марксистского кружка, обвинявшимся в создании террористического сообщества.
В ходе судебного процесса Удальцов* (внесен в список террористов и экстремистов) вину не признал, назвав уголовное дело «расправой». Он пояснил, что не оправдывал терроризм, а выступал в защиту подсудимых из кружка, считая предъявленные им обвинения абсурдными. По словам политика, своими публикациями он стремился привлечь внимание к их ситуации. Удальцов* (внесен в список террористов и экстремистов) также заявил, что в случае назначения реального срока объявит «смертельную голодовку».
* — внесен в список террористов и экстремистов.