Устали от толпы и шума на Новый год? Один день в тихих городах под Москвой и Петербургом

В Павловске день можно построить вокруг прогулки по парку «Павловский»: зимой он особенно «тихий» и фотогеничный, а после можно согреться в кафе и не спеша вернуться к транспорту. В новогодние дни иногда добавляются городские события — например, ярмарка с хендмейд-сувенирами и угощениями, а для семей с детьми — ледовый городок со снежными и ледяными скульптурами, горками и фотозонами. Если вы едете с ребёнком и хочется не только прогулки, подойдут и детские представления: бывают цирковые шоу и новогодние театральные постановки.