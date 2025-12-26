Онищенко назвал 31 год средним возрастом рождения первого ребёнка в РФ

Он отметил, что в стране часто ссылаются на Европу, где средний возраст первородящих — 32−34 года.
«Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом», — приводит ТАСС слова академика.
Онищенко добавил, что власти всех уровней активно работают над ростом числа многодетных семей. Лидерами по рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что текущий коэффициент рождаемости в стране — всего 1,4%, и подчеркнул необходимость повысить его хотя бы до 2%. На прямой линии он назвал это задачей первостепенной важности для государства.
