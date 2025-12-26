Ричмонд
Соцфонд сообщил, когда будет выплачена пенсия за январь

Большинство пенсионеров в России получат январскую пенсию досрочно, до 30 декабря.

Большинство пенсионеров в России получат январскую пенсию досрочно, до 30 декабря. Как сообщили РИА Новости в Социальном фонде России, это касается тех граждан, чьи обычные даты выплат через банк приходятся на период новогодних праздников с 1 по 11 января.

Пенсионные средства будут перечислены автоматически, обращаться за этим в фонд не требуется. При этом доставка через отделения Почты России в январе будет осуществляться по стандартному графику — с 3 по 25 числа.

Важно отметить, что страховые пенсии за январь будут выплачены уже в увеличенном на 7,6% размере. Досрочное начисление распространяется на все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Если пенсионеру положены дополнительные выплаты от Социального фонда, они также будут перечислены вместе с основной пенсией.

После окончания праздников банковские выплаты возобновятся по обычному расписанию.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил перенести срок оплаты утильсбора.

