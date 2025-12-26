Соцфонд сообщил, когда будет выплачена пенсия за январь

Важно отметить, что страховые пенсии за январь будут выплачены уже в увеличенном на 7,6% размере. Досрочное начисление распространяется на все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Если пенсионеру положены дополнительные выплаты от Социального фонда, они также будут перечислены вместе с основной пенсией.