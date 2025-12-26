Сразу несколько рейсов от Челябинска до Москвы и Санкт-Петербурга задерживаются

Авиарейсы до Челябинска из Москвы и Санкт-Петербурга прибудут с опозданием.
Сразу несколько авиарейсов сообщением между Челябинском и Москвой, а также Санкт-Петербургом прибудут с опозданием. На это указывают данные онлайн-табло челябинского аэропорта.
«Задерживается рейс сообщением Челябинск-Москва СУ 1093. Ориентировочное время прибытия 7:35 вместо 6:05. Также с задержкой ожидаются рейсы Москва-Челябинск ДР 6567 (он должен прибыть в 4:25) и Москва-Челябинск СУ 1092 (ориентировочное время прибытия 6:05)», — указано на онлайн-табло челябинского аэропорта «Курчатов».
Рейс из северной столицы также ожидаются позднее. Самолет из Санкт-Петербурга, выполняющий рейс ДР 549, прилетит примерно в 4:55.
По данным столичных аэропортов, задержки рейсов связаны с погодными условиями. В Москве из-за погоды задержаны более ста рейсов.
Ранее в челябинском аэропорту уже фиксировались схожие ситуации. В декабре массово сдвигалось по времени отправление и прибытие рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и за рубеж.