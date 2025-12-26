Крупнейший центр обучения в Китае готовит роботов-гуманоидов к выходу на рынок труда

Обучение проводится в небольших группах, где каждому роботу назначаются два инструктора. Команда из 110 специалистов обучает машины базовым навыкам. На освоение одного сценария уходит 7−8 дней. К примеру, для отработки навыка постановки сковороды на плиту робот выполняет 1250 повторений, каждое из которых фиксируется для уточнения алгоритмов координации.