В Новосибирске пациентка, выжившая после колоноскопии, судится с врачами

В Новосибирске пациентка Таисия*, которая едва не умерла после неправильной колоноскопии, снова судится с частной клиникой. Новосибирский областной суд назначил экспертизу 24 декабря.
ЧП произошло осенью 2023 года в одной из частных клиник Октябрьского района. Таисия пришла на колоноскопию с биопсией, после процедуры сильно закружилась голова. Дома началось кровотечение, женщину увезли на скорой в государственную больницу. Двое суток женщина провела в реанимации и потеряла два литра крови, врачи остановили кровотечение в кишечнике и спасли ей жизнь.
Специалисты заметили, что причиной кровотечения могла быть неправильно проведенная биопсия — ткань брали в двух местах, но установили только одну клипсу на рану. Таисию выписали с признаками неокклюзивного пристеночного тромбоза и постишемического неврита большеберцового нерва.
Женщина подала в суд на частную клинику, там отказались признать вину. Видеозапись процедуры в клинике пропала. Экпертиза сообщила, что кровотечение могло быть допустимым осложнением и врач-эндоскопист не виноват. Октябрьский районный суд присудил женщине 10 тысяч рублей морального вреда. C помощью медицинского юриста Ксении Комиссаровой пациентка подала апелляцию.
— Областной суд направил дело на повторную экспертизу в Красноярске. Мне удалось справиться с угрозой тромбоза и неврита, в течение года я восстановилась, показатели крови пришли в норму. Я повторила колоноскопию в федеральной больнице, оказалось, что желудок и кишечник в хорошем состоянии, и в частной клинике не надо было делать биопсию, у меня не было никаких образований. Просто тогда я попала к неграмотному врачу и могла умереть на ровном месте, — сообщила Таисия.
*Имя изменено.