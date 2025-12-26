В Новосибирске пациентка, выжившая после колоноскопии, судится с врачами

— Областной суд направил дело на повторную экспертизу в Красноярске. Мне удалось справиться с угрозой тромбоза и неврита, в течение года я восстановилась, показатели крови пришли в норму. Я повторила колоноскопию в федеральной больнице, оказалось, что желудок и кишечник в хорошем состоянии, и в частной клинике не надо было делать биопсию, у меня не было никаких образований. Просто тогда я попала к неграмотному врачу и могла умереть на ровном месте, — сообщила Таисия.