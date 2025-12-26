Минобороны: «Союз-2.1а» запущен с космодрома Плесецк

Тем временем на космодроме «Восточный» в Приамурье продолжаются работы по подготовке запуска спутников «Аист-2Т» № 1 и № 2 с попутной нагрузкой в виде нескольких малых космических аппаратов, созданных по технологии CubeSat. Подробности здесь на KP.RU.