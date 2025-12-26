Минобороны: «Союз-2.1а» запущен с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России успешно запустили ракету-носитель с космическим аппаратом на борту с космодроме «Плесецк» в Архангельской области в четверг, 25 декабря. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.
Сообщается, что как пуск ракеты-носителя, так и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — сказано в релизе.
Напомним, в ноябре Космические войска Воздушно-космических сил России успешно осуществили запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны РФ.
Тем временем на космодроме «Восточный» в Приамурье продолжаются работы по подготовке запуска спутников «Аист-2Т» № 1 и № 2 с попутной нагрузкой в виде нескольких малых космических аппаратов, созданных по технологии CubeSat. Подробности здесь на KP.RU.