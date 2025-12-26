Новосибирцев ждёт повышение тарифов на связь и интернет

В частности, бренд Т2 (входит в «Ростелеком») сообщил части абонентов о росте абонентской платы с 750 до 900 рублей. «Билайн» предупредил клиентов, что с 1 января безлимитный интернет станет платным — 4,5 рубля в сутки, а также изменится стоимость отдельных тарифов и услуг. Виртуальный оператор «Т Мобайл» в рассылке указал на увеличение стоимости связи с 449 до 709 рублей, а «Ростелеком» уведомил пользователей домашнего интернета о повышении платы в среднем на 60 рублей. В Новосибирске «Новотелеком» анонсировал повышение цен на 5%.
В компаниях подчёркивают, что изменения касаются в основном архивных тарифов, сообщает РБК. Представитель «Ростелекома» подтвердил рост абонентской платы по части тарифных планов домашнего интернета. В Т2 уточнили, что цены пересматриваются только для устаревших тарифов, тогда как все предложения, открытые для подключения, заморожены до 2027 года. В «Билайне» заявили, что корректировка стоимости затрагивает лишь клиентов на архивных тарифах и в среднем составляет около 10%, при этом действующие тарифные линейки не дорожают.
Операторы объясняют рост цен объективными экономическими факторами. В «Ростелекоме» указали на увеличение потребления интернета и нагрузки на сеть, что требует инвестиций в прокладку оптоволоконных линий и модернизацию оборудования. В «Билайне» добавили, что на стоимость услуг влияют инфляция, рост издержек и повышение НДС до 22%.