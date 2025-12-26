Новосибирцев ждёт повышение тарифов на связь и интернет

В компаниях подчёркивают, что изменения касаются в основном архивных тарифов, сообщает РБК. Представитель «Ростелекома» подтвердил рост абонентской платы по части тарифных планов домашнего интернета. В Т2 уточнили, что цены пересматриваются только для устаревших тарифов, тогда как все предложения, открытые для подключения, заморожены до 2027 года. В «Билайне» заявили, что корректировка стоимости затрагивает лишь клиентов на архивных тарифах и в среднем составляет около 10%, при этом действующие тарифные линейки не дорожают.