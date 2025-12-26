В ЦАР при помощи РФ разгромили две базы боевиков, пытавшихся сорвать выборы

Российские специалисты вместе с военнослужащими FACA (армия ЦАР) уничтожили две базы боевиков, которые планировали сорвать предстоящие 28 декабря выборы. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны Центральноафриканской Республики.
«При патрулировании территории FACA совместно с российскими специалистами в непосредственной близости от границы с Чадом и Суданом были обнаружены базы боевиков, прибывших на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в преддверии выборов 28 декабря. Они были рассеяны», — сообщил источник агентства.
Собеседник уточнил, что первая база находилась примерно в 50 км южнее посёлка Аук и включала около 30 человек. Боевики быстро отступили на территорию Чада. Вторая база численностью около 40 человек была выявлена в 16 км к юго-западу от того же населённого пункта.
Кроме того, северо-западнее посёлка Джазире был ликвидирован пеший патруль из трёх боевиков. В 13 км юго-западнее Тисси обнаружили ещё одну группу численностью до 60 человек. В ходе боя большая часть противников была уничтожена, а оставшиеся скрылись в сторону границы с Чадом и Суданом.
Операция продолжается. В район направлены дополнительные подразделения армии ЦАР, а вооружённые силы Чада оповещены о повышенной активности боевиков.
Напомним, несколько лет назад по запросу Центральноафриканской Республики (ЦАР) Москва направила в страну 300 военных инструкторов. Они занялись обучением военнослужащих местной армии.