Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Калуги приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Калужский областной суд приговорил 38-летнего жителя Калуги к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене. Суд установил, что в 2023 году мужчина установил контакт через мессенджер с лицом, действовавшим в интересах украинской разведки.

Как следует из материалов дела, осуждённый дважды передавал секретные сведения о дислокации воинских частей противовоздушной обороны Министерства обороны РФ на территории Калужской области. В переданных данных содержались координаты расположения частей и информация об объектах ПВО.

После отбытия основного срока осуждённому назначено дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

А ранее жительницу Белгорода арестовали по делу о госизмене. Женщина обвиняется в передаче украинским службам информации о дислокации российских военнослужащих. Как утверждается в материалах дела, она передавала украинской стороне координаты и фотографии, указывающие на расположение одного из подразделений Вооружённых сил РФ.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.