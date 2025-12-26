Жителя Калуги приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Как следует из материалов дела, осуждённый дважды передавал секретные сведения о дислокации воинских частей противовоздушной обороны Министерства обороны РФ на территории Калужской области. В переданных данных содержались координаты расположения частей и информация об объектах ПВО.
После отбытия основного срока осуждённому назначено дополнительное наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
А ранее жительницу Белгорода арестовали по делу о госизмене. Женщина обвиняется в передаче украинским службам информации о дислокации российских военнослужащих. Как утверждается в материалах дела, она передавала украинской стороне координаты и фотографии, указывающие на расположение одного из подразделений Вооружённых сил РФ.
