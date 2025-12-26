В российском регионе объявили о запрете продажи алкоголя в ряде населенных пунктов

В шести населённых пунктах Иркутской области с 1 сентября 2026 года будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.
Согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, под ограничения попадают село Тарасово и деревня Юхта в Казачинско-Ленском районе, село Банщиково и деревня Салтыкова в Киренском районе, посёлок Слюдянка в Мамско-Чуйском районе и деревня Миллерова в Нижнеудинском районе.
Запрет не коснётся предприятий общественного питания, где продажа алкоголя будет разрешена. Решение было принято по обращениям глав муниципальных образований и по итогам голосования местных жителей. Целью введения мер является снижение уровня потребления спиртного, улучшение здоровья и качества жизни населения в отдалённых территориях.
