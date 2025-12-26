Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском регионе объявили о запрете продажи алкоголя в ряде населенных пунктов

В шести населённых пунктах Иркутской области с 1 сентября 2026 года будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

В шести населённых пунктах Иркутской области с 1 сентября 2026 года будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, под ограничения попадают село Тарасово и деревня Юхта в Казачинско-Ленском районе, село Банщиково и деревня Салтыкова в Киренском районе, посёлок Слюдянка в Мамско-Чуйском районе и деревня Миллерова в Нижнеудинском районе.

Запрет не коснётся предприятий общественного питания, где продажа алкоголя будет разрешена. Решение было принято по обращениям глав муниципальных образований и по итогам голосования местных жителей. Целью введения мер является снижение уровня потребления спиртного, улучшение здоровья и качества жизни населения в отдалённых территориях.

Ранее сообщалось, что глава Якутска Григорьев вылил в раковину подаренный ему дорогой алкоголь.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.