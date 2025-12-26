В российском регионе объявили о запрете продажи алкоголя в ряде населенных пунктов

Запрет не коснётся предприятий общественного питания, где продажа алкоголя будет разрешена. Решение было принято по обращениям глав муниципальных образований и по итогам голосования местных жителей. Целью введения мер является снижение уровня потребления спиртного, улучшение здоровья и качества жизни населения в отдалённых территориях.