Федеральный девелопер планирует продавать жилье пермским предприятиям

В регионе уже действуют действующие жилищные программы, ориентированные на работников промышленных предприятий. Так, с конца 2024 года инвестиционные проекты организаций ОПК, связанные со строительством жилья для сотрудников, могут получать статус приоритетных. Это дает возможность предоставлять им земельные участки на льготных условиях и без проведения аукционов.