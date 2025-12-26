Федеральный девелопер планирует продавать жилье пермским предприятиям

Жилье будет распространяться среди сотрудников.
Федеральный девелопер ГК «Кортрос» собирается наладить взаимодействие с промышленными предприятиями Пермского края и предложить им специальные условия по приобретению жилья для работников. О целях проекта рассказал гендиректор пермского представительства компании Анатолий Маховиков.
«Мы предлагаем сотрудничество с целью приобретения квартир для сотрудников. Хорошая зарплата, устойчивое предприятие, гарантированный контракт и возможность приобрести квартиру позволят сотрудникам уверенно смотреть на 10 лет вперед», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».
Маховиков уточнил, что компания нацелена продавать квартиры в уже существующих проектах. В частности, в следующем году «Кортрос» планирует приступить к строительству и вывести на пермский рынок семь жилых комплексов суммарной площадью около 600 тысяч квадратных метров.
В регионе уже действуют действующие жилищные программы, ориентированные на работников промышленных предприятий. Так, с конца 2024 года инвестиционные проекты организаций ОПК, связанные со строительством жилья для сотрудников, могут получать статус приоритетных. Это дает возможность предоставлять им земельные участки на льготных условиях и без проведения аукционов.