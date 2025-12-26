Мгновенный уход: что стало причиной смерти актрисы Веры Алентовой

В четверг, 25 декабря, внезапно оборвалась жизнь советской и российской актрисы Веры Алентовой. В этот день 83-летняя артистка пришла на похороны своего коллеги Анатолия Лобоцкого.
Там ей стало плохо, а спустя пару часов ее сердце перестало биться. Это стало шоком не только для коллег и всех присутствующих, но и для всей страны, потерявшей любимую Катю Тихомирову из культового фильма «Москва слезам не верит».
Последний букет.
В последний раз актриса Алентова попала в кадр прямо перед заходом в театр имени Маяковского. Она бодро вышла из такси и поднялась по ступенькам с букетом гвоздик в руках. Тогда никто еще даже не догадывался, что больше самостоятельно из здания театра она не выйдет.
По информации источников, Алентовой внезапно стало плохо непосредственно в зале, где проходило прощание. Прибывшая скорая помощь забрала актрису в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь почти час — проводили реанимационные действия и в машине, и в отделении ГКБ № 1. К сожалению, усилия медиков оказались тщетны.
Тромбы не болят, но очень опасны.
Первоначально сообщалось, что предварительной причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность или инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса. Проблемы с сердцем у Алентовой обострились на фоне перенесенного в 2021 году коронавируса. Тогда же от коронавируса умер ее муж — знаменитый режиссер Владимир Меньшов.
Однако позже появилась уточненная информация. Как передаёт Рен-ТВ со ссылкой на источник, народная артистка России Вера Алентова скончалась из-за оторвавшегося тромба. «У Алентовой была тромбоэмболия», — сказал собеседник телеканала. Достаточно серьёзным осложнением при отрыве тромба является тромбоэмболия легочной артерии, которая способна быстро привести к смерти человека.
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о специфике.
«Венозный тромб не дает о себе знать никак, ведь он не болит. То есть он не проявляет себя клинически, давая понять пациенту, что ему нужно обратиться к врачу для проведения профилактики — такого, к сожалению, нет… А вот венозные тромбы не болят и чаще всего переходят в эмболию», — отметил специалист в комметарии aif.ru.
Шансов выжить не было.
Кондрахин отметил, что оторваашийся тромб практически не оставляет никаких шансов выжить.
«Если тромб оторвался, то практически вариантов выжить нет. Это тромбоэмболия легочной артерии, происходит вклинивание, так называемый синдром вклинивания, повышается давление в легочном стволе, и сердце рефлекторно останавливается», — сазал врач.
Он подчеркнул, что можно лишь снизить риски образования тромбов, предотвратить возможный летальный исход полностью нельзя.
«Для этого важно обследоваться, в частности, делать УЗИ нижних конечностей и малого таза, правильно питаться, снизить нагрузки, в том числе и психоэмоциональные», — подытожил Кондрахин.
Он также рекомендовал периодически проверяться: «неплохо сходить к врачу и сделать ЭКГ. Посмотреть анализы крови. Общий анализ крови. Общий анализ мочи. Возможно сделать коагулограмму». Коагулограмма является исследованием, с помощью которого врачи определяют, насколько хорошо или плохо сворачивается кровь. Медик обратил внимание на важность регулярной диспансеризации.
Большая беда.
Новость о смерти актрисы вызвала волну соболезнований. «Для нас это большая потеря, большая беда. Сложно подобрать слова, мы все плачем», — сказала актриса Театра имени Пушкина Ирина Пулина в комментарии aif.ru. «Большая потеря! Выражаю соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой ее семье и театру имени Пушкина, где она работала», — поделилась другая известнейшая актриса Светлана Немоляева.
Ее родной Театр имени Пушкина эмоционально просился с любиомой артисткой нескольких поколений:
«Случилось большое горе… Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в театре 60 лет. Наша скорбь безгранична».