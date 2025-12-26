Мгновенный уход: что стало причиной смерти актрисы Веры Алентовой

«Венозный тромб не дает о себе знать никак, ведь он не болит. То есть он не проявляет себя клинически, давая понять пациенту, что ему нужно обратиться к врачу для проведения профилактики — такого, к сожалению, нет… А вот венозные тромбы не болят и чаще всего переходят в эмболию», — отметил специалист в комметарии aif.ru.