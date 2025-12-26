Жители села в Приморье остались без автобусов — СК проверяет чиновников на халатность

Жители посёлка городского типа Липовцы Октябрьского муниципального округа Приморья уже длительное время остаются без регулярного автобусного сообщения. Информация об этом, появившаяся в интернете, привлекла внимание следственных органов, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«Длительное необеспечение жителей указанного населённого пункта общественным транспортом со стороны администрации муниципального образования существенно нарушает их права и законные интересы», — говорится в сообщении.
СК РФ по Приморскому краю начал доследственную проверку по признакам халатности: выясняется, почему местная администрация не обеспечила транспортную доступность, и кто из должностных лиц мог допустить нарушение прав граждан.
В ближайшее время следователи опросят ответственных чиновников, изучат документы и примут решение — возбуждать ли уголовное дело или ограничиться иными мерами.