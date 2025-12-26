Минпросвещения разослало методичку по решению конфликтов в школе

Минпросвещения направило в регионы инструкцию для школ и колледжей о том, как действовать при конфликтных ситуациях с учениками. Документ предусматривает пять этапов урегулирования и сроки на каждый из них от одного до трех дней. Об этом сообщает знакомый с разработкой методички источник.