МО РФ: ракета «Союз» вывела на орбиту спутник из Плесецка

Запуски ракет-носителей семейства «Союз» продолжаются на фоне плановых полетов пилотируемых кораблей к МКС и обратно. Ранее корабль «Союз МС-27» с тремя членами экипажа отстыковался от станции и взял курс на Землю, а перед этим с Байконура был запущен «Союз МС-28» с российскими космонавтами и астронавтом NASA для ротации длительных экспедиций на орбите.