Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: ракета «Союз» вывела на орбиту спутник из Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1а» в четверг, 25 декабря, вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения после пуска с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ.

Успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1а».

Ракета-носитель «Союз-2.1а» в четверг, 25 декабря, вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения после пуска с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны РФ.

Старт состоялся в 17:11 по московскому времени. Пуск выполнял боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил России.

Запуски ракет-носителей семейства «Союз» продолжаются на фоне плановых полетов пилотируемых кораблей к МКС и обратно. Ранее корабль «Союз МС-27» с тремя членами экипажа отстыковался от станции и взял курс на Землю, а перед этим с Байконура был запущен «Союз МС-28» с российскими космонавтами и астронавтом NASA для ротации длительных экспедиций на орбите.