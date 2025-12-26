МО РФ: ракета «Союз» вывела на орбиту спутник из Плесецка

Успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1а».
Ракета-носитель «Союз-2.1а» в четверг, 25 декабря, вывела на целевую орбиту космический аппарат военного назначения после пуска с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства обороны РФ.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. Бортовые системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны РФ.
Старт состоялся в 17:11 по московскому времени. Пуск выполнял боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил России.
Запуски ракет-носителей семейства «Союз» продолжаются на фоне плановых полетов пилотируемых кораблей к МКС и обратно. Ранее корабль «Союз МС-27» с тремя членами экипажа отстыковался от станции и взял курс на Землю, а перед этим с Байконура был запущен «Союз МС-28» с российскими космонавтами и астронавтом NASA для ротации длительных экспедиций на орбите.