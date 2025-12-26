Шевченко призвал отстранить от Олимпиады все дружественные России страны

Ранее Ирина Роднина рассказала о психологических трудностях у Аделии Петросян, одной из главных надежд России на ОИ-2026. Так она прокомментировала выступления Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По её словам, к обоим отобранным на Олимпиаду спортсменам до турнира были вопросы, но причины у них разные.