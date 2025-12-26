Ричмонд
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады все дружественные России страны

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко раскритиковал решение международных спортивных организаций допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года. Он потребовал наказать страны, которые поддерживают Россию. Его слова приводит Dagens Nyheter.

«Все страны, находящиеся на стороне России, должны быть исключены. Пока продолжаются военные действия, мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно», — заявил он.

Ранее Ирина Роднина рассказала о психологических трудностях у Аделии Петросян, одной из главных надежд России на ОИ-2026. Так она прокомментировала выступления Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. По её словам, к обоим отобранным на Олимпиаду спортсменам до турнира были вопросы, но причины у них разные.

