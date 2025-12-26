Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге

По данным Росприроднадзора, в социальных сетях появилось видео с маленьким львенком в одном из груминг-салонов в Петербурге. Животному не более 1,5−2 месяцев, и, вероятно, его рано разлучили с матерью. По информации, опубликованной авторами видео, львенка по кличке Хасан привел владелец для подстригания когтей.
Сообщается, что в таком возрасте львятам необходим специализированный уход и ветеринарное сопровождение. Без этого высоки риски серьезных проблем со здоровьем.
«С учетом возраста животного и действующих требований законодательства у специалистов возникли вопросы к условиям его содержания и законности владения. Северо-Западное межрегиональное управление направило обращение в полицию, чтобы установить владельца животного», — говорится в сообщении.
Ведомство напоминает, что львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей. По информации Росприроднадзора, нередко встречаются случаи, когда экзотических и диких животных заводят как домашних питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Подобное обращение часто приводит к тяжелым заболеваниям, инвалидности и гибели животных.
Росприроднадзор призывает граждан внимательно и ответственно подходить к выбору животных для содержания в домашних условиях.
«В случае, если вы стали свидетелем незаконного содержания таких животных, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы и не поощрять подобную деятельность, в том числе участием в фотосессиях с животными», — сообщает ведомство.