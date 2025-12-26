Росприроднадзор обратился в полицию из-за видео со львенком в Петербурге

Ведомство напоминает, что львы, как и тигры, пумы, рыси и ряд других видов, включены в перечень животных, запрещенных к содержанию в неволе физическими лицами. Эти ограничения действуют в целях защиты самих животных и предотвращения угроз для людей. По информации Росприроднадзора, нередко встречаются случаи, когда экзотических и диких животных заводят как домашних питомцев или используют для развлечений и фотосъемок. Подобное обращение часто приводит к тяжелым заболеваниям, инвалидности и гибели животных.