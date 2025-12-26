Ричмонд
«Трезвые села» появятся в Иркутской области

В Иркутской области появятся шесть «трезвых» сел — с 1 сентября 2026 года в них введут запрет на торговлю спиртным. Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В перечень вошли село Тарасово и деревня Юхта, село Банщиково и деревня Салтыкова, поселок Слюдянка, деревня Миллерова, — добавили на сайте.

У ограничений есть свои исключения — запрет не распространяется на организации общественного питания. Такие меры ввели из-за обращений глав муниципальных образований.

Жители населенных пунктов, которых коснутся нововведения, большинством голосов поддержали данное решение.

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев вылил в раковину дорогие алкогольные напитки, которые ему подарили на Новый год, и призвал отказаться от употребления спиртного.

7 декабря в Минздраве также поддержали идею о размещении на бутылках с алкоголем сведений о ежегодных смертях, болезнях или об увольнениях, связанных с его употреблением.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, в свою очередь, указал на необходимость ужесточить ответственность за употребление спиртного в неположенных местах.