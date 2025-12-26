Новосибирец отсудил у скандального застройщика ИЖС «Дримхаус констракшн» 13 млн рублей

24 декабря новосибирский суд обязал строительную компанию «Дримхаус констракшн» выплатить семье Гусельниковых 12,8 миллионов рублей за не построенный дом. Об этом Сиб.фм сообщил их юрист из ПЦ «Алмаз-Новосибирск» Демьян Карякин.
«Решением Октябрьского районного суда города Новосибирска исковые требования Гусельникова Александра и Гусельниковой Екатерины к ООО “Дримхаус констракшн” удовлетворены частично. Суд решил: расторгнуть договор подряда между сторонами, взыскать в пользу Александра и Екатерины в равных долях 4,2 млн рублей за оплаченные, но не произведенные работы по строительству дома, 4,2 млн рублей неустойки за невозврат денежных средств, 4,2 млн рублей штраф в порядке закона о защите прав потребителей, 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы по оплате госпошлины, а всего более 12 миллионов 800 тысяч рублей», — сказал Карякин.
У Александра и его супруги уже двое детей, и совсем скоро они ждут третьего ребёнка. Вместо собственного дома семья вынуждена снимать жильё — хотя ещё в 2023 году Гусельниковы перечислили почти 7 миллионов рублей на строительство коттеджа в дачном посёлке «Сибирские просторы» недалеко от Верх-Тулы. Ради мечты о жизни за городом они продали единственную квартиру и заключили договор с застройщиком, который до сих пор не выполнил свои обязательства.
Александр вспоминает, что летом 2023‑го они обратились в банк в поисках надёжной строительной компании для вложения в дом семейной ипотеки. Им порекомендовали ООО «Дримхаус констракшн» — фирму, которую, по словам посредника, отличает своевременная сдача объектов и наличие аккредитации в крупном российском банке. Семья направила все средства от продажи квартиры, а также ипотечный кредит, на оплату работ.
Согласно договору, общая стоимость строительства составляла 7,5 млн рублей, и оплата должна была проходить в три этапа:
Фундамент.
Возведение стен и крыши.
Утепление и отделка.
По словам Александра, на счёт компании было переведено 6,9 млн рублей, однако к завершающей стадии работ подрядчик так и не приступил. Вторая фаза строительства — возведение «коробки» — осталась незавершённой.
«Сроки сдачи уже переносили на конец 2024 года, но за этот год на участке ничего не происходило. Построенная коробка стоит без защиты и постепенно портится. Мы подали иск в суд, а я своими силами пытаюсь сохранить дом: вставил окна, провожу другие работы», — рассказывает Гусельников.
Ранее директор «Дримхаус констракшн» Роман Бобров объяснял нам, почему, что не смог завершить строительство домов не только для Гусельниковых, но и для других клиентов. Недавно девелопера заключили в СИЗО по делу о крупном мошенничестве.