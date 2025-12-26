Новосибирец отсудил у скандального застройщика ИЖС «Дримхаус констракшн» 13 млн рублей

У Александра и его супруги уже двое детей, и совсем скоро они ждут третьего ребёнка. Вместо собственного дома семья вынуждена снимать жильё — хотя ещё в 2023 году Гусельниковы перечислили почти 7 миллионов рублей на строительство коттеджа в дачном посёлке «Сибирские просторы» недалеко от Верх-Тулы. Ради мечты о жизни за городом они продали единственную квартиру и заключили договор с застройщиком, который до сих пор не выполнил свои обязательства.