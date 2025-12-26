Мошенники придумали схему с продажей елок «премиум» качества к Новому году

«Одна из самых распространенных схем мошенников — “елки премиум качества по низким ценам”. Злоумышленники создают сайт с объявлениями о продаже елок, который выглядит как обычный интернет-магазин. Однако покупатель при вводе номера телефона на таком сайте получает сообщение со ссылкой “для подтверждения покупки”, где нужно ввести данные карты. После чего деньги списываются, а связь с продавцом пропадает», — рассказала собеседница агентства.