Одежда и косметика возглавили рейтинг худших новогодних подарков в Хабаровске

Кухонная утварь и сувениры набрали по шесть процентов голосов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости разочаровали по четыре процента опрошенных. Еще 12 процентов участников вспомнили другие неудачные подарки — среди них полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. При этом 23 процента хабаровчан признались, что самым плохим вариантом считают отсутствие подарка вовсе. В то же время 26 процентов опрошенных рассказали, что им никогда не дарили плохих новогодних презентов.