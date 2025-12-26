Одежда и косметика возглавили рейтинг худших новогодних подарков в Хабаровске

Жители Хабаровска поделились мнением о самых неудачных новогодних подарках. Опрос среди экономически активного населения показал, что чаще всего праздничное настроение портят вещи, выбранные без учета вкусов и интересов получателя. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
На первом месте в антирейтинге оказались одежда и аксессуары — такой вариант назвали худшим 12 процентов участников опроса. Речь идет о носках, свитерах, сумках и галстуках, которые дарят «наугад». Вторую строчку заняли косметика и средства гигиены — их отметили девять процентов респондентов.
Кухонная утварь и сувениры набрали по шесть процентов голосов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости разочаровали по четыре процента опрошенных. Еще 12 процентов участников вспомнили другие неудачные подарки — среди них полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея. При этом 23 процента хабаровчан признались, что самым плохим вариантом считают отсутствие подарка вовсе. В то же время 26 процентов опрошенных рассказали, что им никогда не дарили плохих новогодних презентов.
Исследование провел сервис SuperJob. Также выяснилось, что предпочтения мужчин и женщин различаются. Мужчин чаще расстраивают предметы гардероба, книги и алкоголь, а женщин — дешевая косметика, парфюмерия, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.