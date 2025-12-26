Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а»

В Минобороны сообщили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк прошёл без отклонений от плана.

Источник: Аргументы и факты

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк прошел без отклонений от плана. Как сообщили в Министерстве обороны России, старт и последующее выведение космического аппарата на расчетную орбиту были выполнены в штатном режиме.

После старта ракета-носитель среднего класса была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Космический аппарат был выведен на целевую орбиту строго в запланированное время и передан под управление наземных средств космических войск ВКС.

В оборонном ведомстве отметили, что с аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь. Все бортовые системы функционируют нормально, что подтверждает успешное выполнение запуска и начало штатной эксплуатации спутника.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким были эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27», на котором они вернулись с МКС.