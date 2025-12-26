Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Welt Ваннер раскрыл, как Зеленский сам срывает свой «мирный» план

Зеленский срывает свой мирный план отказом от передачи территории, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Аргументы и факты

Отказ Зеленского от территориальных уступок в пользу Российской Федерации срывает его собственный якобы «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.

«Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Ваннер отметил, что вопрос территорий играет основную роль в обсуждении будущего мирного соглашения по итогам украинского конфликта, но в настоящее время, по мнению журналиста, существенного прогресса нет.

Напомним, Кристоф Ваннер находится в украинской столице.

Бывший украинский парламентарий Олег Царёв рассказал, что Зеленский специально предложил такой мирный план. Он напомнил, что, в частности, Киев отказался отводить войска, однако хочет, чтобы ВС РФ покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.

Ранее политолог из ФРГ Стефан Фрелих заявил, что Зеленский напрасно думает, что Соединённые Штаты поддержат его проект по урегулированию конфликта на Украине.