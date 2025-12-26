Отказ Зеленского от территориальных уступок в пользу Российской Федерации срывает его собственный якобы «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине, заявил корреспондент телеканала из ФРГ Welt Кристоф Ваннер.
«Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. Ваннер отметил, что вопрос территорий играет основную роль в обсуждении будущего мирного соглашения по итогам украинского конфликта, но в настоящее время, по мнению журналиста, существенного прогресса нет.
Напомним, Кристоф Ваннер находится в украинской столице.
Бывший украинский парламентарий Олег Царёв рассказал, что Зеленский специально предложил такой мирный план. Он напомнил, что, в частности, Киев отказался отводить войска, однако хочет, чтобы ВС РФ покинули Днепропетровскую, Николаевскую, Сумскую и Харьковскую области.
Ранее политолог из ФРГ Стефан Фрелих заявил, что Зеленский напрасно думает, что Соединённые Штаты поддержат его проект по урегулированию конфликта на Украине.