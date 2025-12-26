Чили завершает создание коридора для диких животных протяженностью 2800 км

Правительство Чили готовится создать 47-й национальный парк страны, который защитит почти 500 000 акров нетронутой дикой природы и завершит создание коридора для диких животных протяженностью 2800 км до самой южной оконечности Америки. Об этом пишет The Guardian.
Национальный парк Кейп-Фруард — это дикая местность с изрезанной ветрами береговой линией и лесистыми долинами, обладающая непревзойденным биоразнообразием.
«Я побывала во многих исключительных местах, и могу сказать, что проект Кейп-Фруард — это самое дикое место, где мне довелось побывать», — сказала Кристин Томпкинс, известная американская защитница природы, возглавляющая этот проект.
Это 17-й национальный парк, созданный или расширенный в Чили и Аргентине организацией Tompkins Conservation и ее преемницей, Rewilding Chile. Эти группы потратили почти десять лет на объединение разрозненных земельных участков и государственной собственности для создания парка.
В 2023 году они подписали соглашение с правительством Чили о передаче земли под национальный парк Кейп-Фруард.
В феврале в парке была обнаружена популяция из 10 оленей-хуэмулей, находящихся под угрозой исчезновения, а сеть камер регулярно фиксирует диких пум и находящихся под угрозой исчезновения хуильин, речных выдр. На территории также расположены 10 000 гектаров сфагновых болот, где произрастает губчатый мох, накапливающий углерод глубоко под землей.
Ранее ученые из Кореи нашли в море и сняли на фото селадоновые чаши возрастом 900 лет.