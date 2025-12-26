Серию «Простоквашино» с Путиным выложили в сеть: вот о чём мультик

Напомним, информация о том, что Путин станет одним из героев популярного мультсериала, появилась ещё летом. Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева высказал мнение, что появление в «Простоквашино» такого персонажа, как Владимир Путин, поможет продвинуть Россию и ее культуру в мире и послужить некой «мягкой силой». Также сообщалось, что «мультяшный» глава государства подружится с котом Матроскиным.