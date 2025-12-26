Ричмонд
Серию «Простоквашино» с Путиным выложили в сеть: вот о чём мультик

В сеть выложили серию «Простоквашино», где появляется президент РФ.

Источник: Комсомольская правда

Накануне новогодних праздников в одном из онлайн-кинотеатров появился эпизод мультсериала «Простоквашино», одним из персонажей которого стал президент РФ Владимир Путин.

Герои мультсериала по сюжету отправляются на Красную площадь, чтобы разрешить спор между Шариком и Матроскиным. Кот и пёс не могли прийти к согласию насчёт того, выходит ли новогоднее обращение президента в прямом эфире. На площади семью Дяди Фёдора ожидает неожиданная встреча.

Напомним, информация о том, что Путин станет одним из героев популярного мультсериала, появилась ещё летом. Глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева высказал мнение, что появление в «Простоквашино» такого персонажа, как Владимир Путин, поможет продвинуть Россию и ее культуру в мире и послужить некой «мягкой силой». Также сообщалось, что «мультяшный» глава государства подружится с котом Матроскиным.

Позже стало известно, что роль Владимира Путина в мультфильме озвучил пародирующий российского лидера комик из Comedy Club Дмитрий Грачев.

Тем временем в Кремле отнеслись к идее мультипликаторов с пониманием. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что главное — чтобы эпизод с участием президента понравился детям.

