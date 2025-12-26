Автомобиль Долиной три раза за пять часов приехал к дому в Хамовниках

Автомобиль российской певицы Ларисы Долиной подъезжал к столичному дому в Хамовниках три раза за последние пять часов.
В 17:51 по московскому времени к зданию приехала машина, из которой вышел неизвестный мужчина. Он назвал имя артистки в домофон, после чего вошел внутрь.
Уже через несколько минут певица вышла из дома в его сопровождении, села в автомобиль и уехала. В 20:50 машина снова показалась у дома — она заехала на подземный паркинги и позже его покинула.
Последний раз автомобиль артистки подъехал к зданию в 22:51. При этом неизвестно, находилась ли внутри сама Долина, передает РИА Новости.
Певица должна съехать из квартиры в Хамовниках уже 25 декабря и передать ключи от жилья Полине Лурье, которая является его владелицей. Если она не сделает этого в срок, начнут работать приставы.
В этот же день соответствующее решение принял Московский городской суд. Он удовлетворил исковые требования Лурье к Долиной.
«Вечерняя Москва» узнала у специалиста в сфере недвижимости и члена экспертного совета при Государственной думе Дмитрия Кваши, должна ли артистка немедленно покинуть квартиру.