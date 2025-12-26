Бесконтактная оплата проезда появится в 250 городах России: что известно

Бесконтактная оплата проезда по геолокации в общественном транспорте России к 2030 году должна быть доступна в 250 городах. Об этом стало известно РИА Новости после изучения обновлённой стратегии цифровой трансформации транспортной сферы до 2030 года.
В документе отмечено, что в рамках проекта Зелёный цифровой коридор пассажира предусматривается расширение географии и способов бесконтактной оплаты в общественном транспорте.
Согласно установленным целевым показателям, система оплаты по геолокации должна заработать в 15 городах уже в 2026 году, а к 2030 году охватить 250 городов страны.
Технология оплаты по геопозиции, созданная Минтрансом России в 2022 году, уже работает в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. В Подмосковье и Санкт Петербурге продолжается тестирование, а также проводится проверка на пригородных поездах Казани, Нижнего Новгорода и Калининграда.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что уже один год в московском транспорте полноценно работает оплата проезда через СБП. Он уточнил, что с момента запуска данного сервиса пассажиры использовали его более 2,6 миллиона раз.