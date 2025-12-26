Бесконтактная оплата проезда появится в 250 городах России: что известно

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что уже один год в московском транспорте полноценно работает оплата проезда через СБП. Он уточнил, что с момента запуска данного сервиса пассажиры использовали его более 2,6 миллиона раз.