В ОП рассказали, кого запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни

Организации не имеют права привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних сотрудников, даже при наличии их согласия.

Организации не имеют права привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и несовершеннолетних сотрудников, даже при наличии их согласия. Об этом в беседе с ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. Исключение составляют только работники творческих профессий среди несовершеннолетних.

Эксперт пояснил, что для привлечения большинства сотрудников в такие дни необходимо их письменное согласие, однако для ряда категорий граждан существует дополнительное условие — отсутствие медицинских противопоказаний. К таким категориям относятся женщины с детьми до трёх лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, лица, осуществляющие уход за больными членами семьи по медицинскому заключению, а также родители и опекуны, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет.

Также под защитой закона находятся один из родителей ребёнка до 14 лет, если второй родитель мобилизован, служит по контракту или работает вахтовым методом, а также работники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет.

Нарушение этих норм влечёт за собой административную ответственность: для организаций штраф может достигать 70 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — до 20 тысяч рублей.

