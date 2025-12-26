Ричмонд
В России призвали перейти на шестидневную рабочую неделю

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, и это не окажет негативного влияния на здоровье граждан.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что России пора перейти на шестидневную рабочую неделю, и это не окажет негативного влияния на здоровье граждан.

В интервью РИА Новости он отметил, что такой шаг вполне нормален и давно назрел, особенно если страна ставит цели по подъёму экономики. По его мнению, с точки зрения здоровья этот переход не создаст никаких проблем.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков указывал, что по договорённости между работником и работодателем может быть установлен любой приемлемый график — как четырёхдневная, так и шестидневная рабочая неделя.

Ранее в ОП рассказали, кого запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

