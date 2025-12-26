Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о необходимости повысить план производства ракет, а также снарядов на следующий год «на фоне перспективного спроса», информирует ЦТАК.
«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооружённых сил», — говорится в сообщении.
В материале Центрального телеграфного агентства Кореи подчёркивается, что Ким Чен Ын посетил ведущие северокорейские военно-промышленные предприятия, где ознакомился производством ракет и снарядов на четвёртый квартал текущего года.
Лидер КНДР заявил, что заводы успешно выполнили производственный план. Кроме того, он утвердил проекты планов по модернизации предприятий военно-промышленного комплекса, которые внесут на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.
В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея испытания нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Японского моря. За ходом пуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он присутствовал на испытательном пуске перспективных зенитных ракет.