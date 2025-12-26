Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил задачу нарастить производство боеприпасов

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости повысить план производства ракет и снарядов на следующий год из-за перспективного спроса.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал о необходимости повысить план производства ракет, а также снарядов на следующий год «на фоне перспективного спроса», информирует ЦТАК.

«Товарищ Ким Чен Ын отметил необходимость повысить план производства на 2026 год… в соответствии с перспективным спросом для применения государственных ракетных и артиллерийских вооружённых сил», — говорится в сообщении.

В материале Центрального телеграфного агентства Кореи подчёркивается, что Ким Чен Ын посетил ведущие северокорейские военно-промышленные предприятия, где ознакомился производством ракет и снарядов на четвёртый квартал текущего года.

Лидер КНДР заявил, что заводы успешно выполнили производственный план. Кроме того, он утвердил проекты планов по модернизации предприятий военно-промышленного комплекса, которые внесут на рассмотрение IX съезда Трудовой партии Кореи.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея испытания нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Японского моря. За ходом пуска лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он присутствовал на испытательном пуске перспективных зенитных ракет.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше