РИА Новости: Пропавшую семью Усольцевых снова хотят искать на горе Буратинка

«У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник размером 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Сергеев добавил, что местность под горой тоже придется перепроверить. Поисковики обследовали этот район уже после снегопадов. В некоторых местах снега там было по колено.
«Мы сделаем все, чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории», — добавил глава «Лиза Алерт».
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода 28 сентября. Их поиски не принесли результатов. Активная фаза операции завершилась 12 октября. После этого поиски перешли в режим точечных задач — семью ищут профессионалы и аттестованные спасатели.
Кстати, высказывались самые разные версии пропажи Усольцевых — от мистических до криминальных, однако официальной является «несчастный случай».