РИА Новости: Пропавшую семью Усольцевых снова хотят искать на горе Буратинка

Активные поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых возобновят весной. И начнут их с горы Буратинка, где остался необследованный участок, сообщил председатель «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть незакрытая часть на горе непосредственно, курумник размером 1,6 на 2,5 километра, который необходимо закрывать без снега уже точно совершенно», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Сергеев добавил, что местность под горой тоже придется перепроверить. Поисковики обследовали этот район уже после снегопадов. В некоторых местах снега там было по колено.

«Мы сделаем все, чтобы закончить этот поиск, поставить точку в этой истории», — добавил глава «Лиза Алерт».

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода 28 сентября. Их поиски не принесли результатов. Активная фаза операции завершилась 12 октября. После этого поиски перешли в режим точечных задач — семью ищут профессионалы и аттестованные спасатели.

Кстати, высказывались самые разные версии пропажи Усольцевых — от мистических до криминальных, однако официальной является «несчастный случай».