В РФ к 2028 году должны создать минимум два прототипа беспилотных автомобилей

В 2026 году намечен запуск беспилотников четвёртого уровня автоматизации на трассе М 12 «Восток». Уточняется, что документ предусматривает более чем двукратный рост пробега высокоавтоматизированных автомобилей и объёмов коммерческих перевозок с их участием к 2030 году. Согласно прогнозу, в 2026 году такие машины проедут по дорогам России 16,5 млн км, в 2027 году — 22,7 млн км, а в 2028 году — 35,3 млн км.