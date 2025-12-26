Ричмонд
Запущенный с Плесецка спутник выведен на целевую орбиту

Космический аппарат, запущенный с космодрома Плесецк, успешно выведен на целевую орбиту и взят под управление наземными средствами Космических войск ВКС России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

Старт ракеты «Союз-2.1а» со спутником с Плесецка. Видео © Telegram / Минобороны России.

Спутник был запущен 25 декабря в 17:11 по московскому времени с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а». Старт и выведение на орбиту прошли в штатном режиме. Ракета была сопровождена средствами наземного автоматизированного комплекса Главного испытательного космического центра имени Титова.

По данным ведомства, с космическим аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, а все его бортовые системы функционируют нормально. Спутник был выведен в расчётное время и принят на управление.

Ранее космические войска России успешно осуществили пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» с Государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Назначение и тип космического аппарата, выведенного на орбиту не раскрываются.

