Власти объяснили, почему во Владивостоке до сих пор скользкие тротуары: незаметный реагент

«Если песок на дорогах видят все, то порой применение “Бионорда” может показаться незаметным. Это небольшие частицы белого и бело-серого цвета, который эффективно топит лед. Его, как правило, используем на тротуарах», — прокомментировал начальник отдела мониторинга МУП «Содержание городских территорий» (СГТ) Роман Рыжков.
В СГТ также рассказали, что дороги в этот раз посыпают песко-соляной смесью, и ее сразу видно на дороге. А вот тротуары кажутся необработанными из-за белого цвета реагента. Кроме того, «Бионорд», в отличие от песка, начинает действовать не сразу — ему нужно время, чтобы растопить лед до состояния «каши», которую потом убирают вручную или техникой.
Еще одна причина, по которой жалобы в соцсетях не утихают — недостаток рабочих рук.
При том, что за двое суток очистить ото льда тротуары даже в центре в администрации не смогли, сотрудники административно-территориальных комиссий (АТУ) районов в четверг вышли в рейды, чтобы проверить уборку снега и льда управляющими компаниями и бизнесом. Некоторые уже получили штрафы от 80 тысяч рублей.
Саму администрацию уже проверяет прокуратура Приморского края. Ведомство обнаружило многочисленные жалобы в соцсетях.