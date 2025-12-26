Власти объяснили, почему во Владивостоке до сих пор скользкие тротуары: незаметный реагент

В СГТ также рассказали, что дороги в этот раз посыпают песко-соляной смесью, и ее сразу видно на дороге. А вот тротуары кажутся необработанными из-за белого цвета реагента. Кроме того, «Бионорд», в отличие от песка, начинает действовать не сразу — ему нужно время, чтобы растопить лед до состояния «каши», которую потом убирают вручную или техникой.